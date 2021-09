W studiu zawrzało. Ostra wymiana zdań z ministrem PiS. Poszło o artykuł WP

PiS prowadzi intensywne rozmowy koalicyjne z Solidarną Polską i Republikanami ws. zmian w rządzie - dowiedziała się Wirtualna Polska. Brak samodzielnej większości partii Kaczyńskiego zwiększył apetyt Zbigniewa Ziobry i Adama Bielana na stanowiska. Trwa walka m.in. o resorty energii, rolnictwa i sportu czy funkcję wiceministra aktywów państwowych. Sprawę komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Jarosław Sellin (PiS). - Czytałem ten wasz artykuł. On jest oparty wyłącznie na oficjalnym wywiadzie z Tadeuszem Cymańskim - stwierdził. Przerwał mu prowadzący program, Patryk Michalski. - To nieprawda, panie ministrze. Tam jest dużo więcej informacji, odnoszących się szczegółowo do tego, czego oczekują politycy Solidarnej Polski. Tak niestety jest, że aby móc dotrzeć do tego, politycy godzą się na wypowiedzi nieoficjalne, które my później weryfikujemy. Doskonale pan zresztą o tym wie - podkreślił. - Doskonale wiem. Ale też nie wiem, ile jest w tym prawdy. Doskonale pan też wie, że mechanizmy uprawiania polityki polegają na tym, że się robi tzw. wrzutki medialne - przekonywał wiceminister. - Jako autor tego artykułu mogę pana zapewnić w 100 proc., że jest tam prawda i wyłącznie prawda - zapewnił dziennikarz WP. - Okej, ale też prawdę się czasami kreuje. Jak ktoś np. chce, żeby jakiś fakt stał się faktem politycznym, to najpierw tworzy fakt medialny, żeby o nim dyskutowano - kontynuował Sellin. - Ja nie jestem zwolennikiem takiego mechanizmu. Dla mnie prawda jest po prostu prawdą - ripostował prowadzący program.