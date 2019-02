W sieci wrze po ataku na Magdalenę Ogórek przed TVP Info. To nie pierwszy raz

W sobotę wieczorem dziennikarka Magdalena Ogórek, wychodząc z siedziby TVP Info, została zaatakowana przez grupę protestujących. Wideo z incydentu trafiło do sieci i od tamtej pory internauci nie milkną. Głos zabierają dziennikarze i politycy z różnych stron sceny politycznej.

Tematem numer jeden niedzielnego poranka jest atak na Magdalenę Ogórek, do którego doszło w sobotę wieczorem przed siedzibą TVP Info. Dziennikarka nie mogła odjechać autem, bo skutecznie uniemożliwiali jej to protestujący. Krzyczeli "wstyd i hańba", "kłamczucha", "zatrudnijcie dziennikarzy" i przyklejali kartyki z tymi hasłami na samochód. Jest wideo . Internauci jednogłośnie, z jednym wyjątkiem, są zdania, że to nie powinno się wydarzyć.

Jarosław Olechowski, szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, stwierdził z kolei, że "kategorycznie potępia powtarzające się, coraz bardziej agresywne ataki na dziennikarzy TVP. To, co spotkało Magdalenę Ogórek to efekt kampanii nienawiści rozpętanej przeciwko mediom publicznym. Wolność słowa to fundament demokracji. Wzywam do opamiętania zanim dojdzie do tragedii. (...) Ataki fizyczne na dziennikarzy TVP sprowokowała kampania nienawiści zorganizowana przez polityków. Chcecie doprowadzić do kolejnej tragedii?".