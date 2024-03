W Sejmie o koniach. Posłanki KO w ogniu krytyki

Fundacja Viva! na swoim profilu społecznościowym przypomina, że w 61 proc. koni wycofanych z trasy do Morskiego Oka w latach 2012-2022, zostało zabitych w rzeźni na mięso. Z powodu przeciążenia trafiały do rzeźni po trzech latach pracy już w wieku 11 lat. Organizacja przypomina, że 68 proc. Polek i Polaków, spośród których większość to elektorat KO, chce likwidacji konnego transportu do Morskiego Oka.