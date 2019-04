W Powidzu rośnie bunt przeciwko Amerykanom. Miało dojść do utarczek z żołnierzami

Mieszkańcy Powidza, gdzie powstaje magazyn uzbrojenia NATO, skarżą się, że Amerykanie zachowują się jak szarańcza. Wojskowi wycięli wielkie płacie lasu, ciężkie transporty blokują i rozjeżdżają lokalne drogi, podatków nie płacą, a kanalizacja ledwo wytrzymuje napór ścieków.

- Nie ma tygodnia bez awantury, kolizji na drodze, skargi do wójta i złych emocji. Niedawno konwój Amerykanów nie wyrobił się na zakręcie i najechał na płot mieszkańca. Nikt nie powiedział przepraszam. Później nasi dorwali Amerykanina, jak pił piwo w Powidzu, no i... dostał w twarz - relacjonuje pan Łukasz, właściciel domu jeziorem w Powidzu i działacz lokalnej społeczności.

Tną, rozjeżdżają, dewastują, podatków nie płacą

Wojskowi planują wyciąć ponad 100 hektarów lasu, częściowo objętego ochroną Natura 2000. Miejscowym żal, bo do tej pory były to tereny rekreacyjne, z których korzystali turyści wypoczywający nad Jeziorem Powidzkim.

W lokalnych drogach przybywa dziur i kolein, bo wojskowe kolumny z zaopatrzeniem są zbyt ciężkie. Amerykańscy kierowcy mają nie radzić sobie na ciasnych ulicach. A to przejadą po słupie z sygnalizacją, to znów budzą popłoch, jadąc taranem przez rondo.

Ruskie trolle wyczuły temat

- Jak za Sputnikiem o wycince napisał lokalny portal, tekst od razu zaczęły komentować ruskie trolle internetowe - wskazuje publikację pan Tomasz, właściciel gospodarstwa agroturystycznego. - Jesteśmy pogodzeni, że strategiczna sprawa bezpieczeństwa Polski wymaga budowy tej bazy. Amerykanie muszą jednak zainwestować w dobre relacje z nami, inaczej będzie problem - dodaje. I on mówi, że we wsi dochodziło do utarczek z amerykańskimi żołnierzami. Oficer prasowy jednostki nie chciał jednak tego komentować.