W Polsce wróci pobór? "Czas masowych armii minął"

- Ja bym tego okresem sielanki nie nazwał. To jest trochę tak, że pokój uspokaja. Ludzkość od zarania dziejów stara się stworzyć arkadię. Gdy przychodzi pokój, to pojawia się iluzja, że teraz będziemy żyć bez wojen. I wszyscy bardzo chcą w to wierzyć. Wystarczy krótki okres, aby pojawiło się poczucie, że mamy do czynienia z końcem historii, wojen i cierpienia. Rzeczywistość powiedziała "sprawdzam". Si vis pacem, para bellum [łac. jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny - przyp. red.] - podkreśla rozmówca WP.