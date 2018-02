W pokoju swej 8-letniej córki znalazła odręczną notatkę: "Chcę umrzeć"

Co czuje matka, kiedy w łóżku własnego dziecka znajduje porzuconą odręczną notatkę, której treść brzmi "chcę umrzeć"? Przekonała się o tym 28-letnia Naomi z Liverpoolu.

Naomi natychmiast podjęła procedury przeniesienia jej do innej szkoły. Simon King, dyrektor Lister Junior School, ustosunkował się do sprawy: "Jesteśmy zszokowani, zasmuceni i wyraźnie zaniepokojeni notatką. (…) Bardzo poważnie traktujemy prześladowanie i chociaż od września 2016 r. docierały do nas informacje o drobnych nieporozumieniach między dziećmi, zawsze były rozwiązywane polubownie". Mama dziewczynki postanowiła opublikować notatkę córki ku przestrodze oraz by zwrócić uwagę na to, czego nie widać na pierwszy rzut oka.