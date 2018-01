W PiS i okolicach mają już dość transferów z opozycji. "Zatopią PiS z jego kapitanem"

Obóz Jarosława Kaczyńskiego przyciąga kolejny posłów opozycji, a czyśćcem jest Porozumienie Jarosława Gowina. Mające dzisiaj 12 parlamentarzystów coraz mocniej uwiera polityków PiS. Krystyna Pawłowicz ostrzega przed "zatopieniem statku". Anna Sobecka nawołuje, by zamiast przyjmować nowych posłów, skupić się na wygrywaniu wyborów. Podobne tony pojawiają się w mediach braci Karnowskich.

W weekend do obozu PiS dołączył kolejny polityk opozycji - Mieczysław Baszko przeszedł z PSL do Porozumienia, czyli partii Jarosława Gowina. To ugrupowanie jest czyśćcem dla polityków opozycji, którzy chcą mieć udział w sprawowaniu władzy. Po transferach liczy już 12 posłów. A to budzi coraz większy sprzeciw w twardym jądrze Prawa i Sprawiedliwości.