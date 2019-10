WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze grzegorz schetyna + 2 cezary tomczykmirosława stachowiak-różecka oprac. Anna Kozińska 38 min. temu W maskującej czapeczce spiskował przeciwko Schetynie? Wesoło w studiu Posłanka PiS Mirosława Stachowiak-Różecka we Wrocławiu zdobyła więcej głosów niż Grzegorz Schetyna. W programie WP #Newsroom miała doradzić... Rozwiń Transkrypcja: Pani Wygrała we Grzegorz W ostatnich wyborach jakie są największe słabości obecnego przewodniczącą Platformy Proszę coś doradzić panu posłowi On jest partyjnym przeciwnikiem przewodniczącego może skorzystać No tak widzieliśmy może może To zdjęcie może to zdjęcie No ale na pewno nie kliknąłem przeciwko mojej prezes w Wirtualnej Polsce pan tutaj w tej Maskującej czapeczce za potem kierwiński wychodzisz z restauracji i piszesz że nie będzie jak słyszę Koronowa liście na zawód Ale się pan to by się udało Oczywiście to jakby nie moja sprawa żeby tutaj Dora Jakie Mocne strony ma Przewodniczący koalicji Obywatelskiej elektrykiem wynik wyborczy we Wrocławiu To myślę Dlaczego jedna Dlaczego Mało topowe Sądzę była W czasie Jak kształtował listy do europarlamentu Przywrócił We Wrocławiu się różnimy Bardziej Konserwatywni różni różni lewe Ale jednak Wrocław jego mnie Stevie and Mistyczny i myślę że to sprawiło że Rzeczywiście To załóż Ten mandat Nawiązując do tego co mam powiedzieć Prowadź do pana żeby pan nie wierzył Dlatego To że bierze zdjęcia No na zdjęciu Była 45 70 przeciwników Grzegorza Byli tam i zwolennicy i przeciwnicy a myślę że Platforma Obywatelska Był ten żart w czym Proszę dzwonić a ja ci dałem Ale Widzą jakie jest podobieństwo schetyny do Balcerowicza Odpowiedz że też musi To był to był ten żart opowiada Nie wierzyłem za mną W tabeli Tak czytałem to że kiedyś na Podlasiu wylądował Myślę że warto o tym pamiętać a jeżeli chodzi o słowa pani POZ Dzisiaj Pani poseł Nie Ale też mówiła Nie nie ma oczywiście Ja bym tylko Dlatego Możesz Gastrolog Przemyśl O tym będzie decydował każdy członek Rozwiń