W Lublinie zdumienie. Wiceszef PO namawia do głosowania na kandydata PiS

- Ja z kolei popieram Kazimierza Firleja, którego od wielu lat znam i uważam, że to jest bardzo dobry gospodarz, dobry samorządowiec. Zasługuje na poparcie i na to, żeby go mieszkańcy Garbowa wybrali - mówi w rozmowie z WP Piotr Sawicki, sekretarz regionu PO w powiecie lubelskim. Decyzji Krzysztofa Żuka również nie komentuje.