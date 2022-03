W imię dobra przeciwko złu

Ale to nie zachodnia Europa, tylko my, Polacy, w ogólnonarodowym zrywie najszybciej i najskuteczniej ruszyliśmy sąsiadom ze wschodu z pomocą w takim stopniu, że liberalno-lewicowi postępowcy, którzy rok temu klęli na nieczułe społeczeństwo, co poza wyjątkami nie chciało pomagać idącym od Białorusi uchodźcom o innym kolorze skóry i innej religii, ze zdumienia przecierają oczy. Choć podnoszą istotny argument – czym bowiem niby różni się uciekający przed wojną czarnoskóry muzułmanin od uciekającego przed wojną białego prawosławnego? - to ten oddolny zryw do pomocy potwierdza, że znaczna część Polaków porusza się na już tych samych frekwencjach, co społeczeństwa zachodnie, które argusowym okiem pilnują demokracji przed pokusą auto-deprawacji i wysyłają pomoc rozwojową do ubogich krajów Afryki i Azji.