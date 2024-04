W Hiszpanii zatrzymano Polaka. Zajmował się narkobiznesem

Hiszpańska policja krajowa (Policia Nacional) zatrzymała Polaka podejrzanego o handel narkotykami na duża skalę - podaje Polska Agencja Prasowa. Informacje o zatrzymaniu przekazała komenda policji w położonym we wschodniej części Hiszpanii Alicante, gdzie doszło do aresztowania. Poinformowano, że poszukiwany mężczyzna pochodzi z Rumi w województwie pomorskim. Postawiono mu zarzuty zagrożone łączną karą pozbawienia wolności do 15 lat.