Uprowadził żonę i dziecko. Sąd Najwyższy rozpozna kasację

Obrońca i sam oskarżony złożyli apelację, domagając się uniewinnienia. Sąd Okręgowy w Białymstoku nie miał wątpliwości, że kobieta i dziecko były pozbawione możliwości podejmowania decyzji co do przemieszczania się wbrew ich woli, a działania oskarżonego były przemyślane i szczegółowo zaplanowane. Sąd uznał, że była to próba ze strony ojca doprowadzenia "samowolnie i wbrew woli" do tego, by córka wróciła do Niemiec.