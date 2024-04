Finlandia ma dość. Von der Leyen obiecuje wsparcie

Unia popiera Helsinki. Putin wykorzystuje migrantów

Podczas tej samej konferencji prasowej Von der Leyen powiedziała, że Komisja Europejska ściśle współpracuje z krajami pochodzenia migrantów i zgadza się ze stanowiskiem Finlandii. - Wszyscy wiemy, jak Putin i jego sojusznicy instrumentalizują migrantów, żeby przetestować naszą obronę i spróbować nas zdestabilizować - powiedziała von der Leyen cytowana przez Associated Press. - Teraz Putin koncentruje się na Finlandii i jest to bez wątpienia odpowiedź na zdecydowane wsparcie Ukrainy i przystąpienie do NATO - dodała.