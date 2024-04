Podawał się za inżyniera z Teksasu. Kobieta straciła 120 tys. zł

- Christopher - bo tak się przedstawiał, zapewniał kobietę, że chce przyjechać do Polski i rozpocząć z nią wspólne życie. Pewnego dnia, oszust poprosił kobietę o pomoc. Twierdził, że musi jechać do Niemiec, aby odblokować w banku dużą sumę pieniędzy - podała policja. Dodatkowo, mężczyzna zapewniał, że zwróci jej pieniądze, gdy tylko wróci do Polski.