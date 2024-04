Pushbacki przy granicy. Ruszyło śledztwo

"I to jest tylko niewielki wycinek tego, co udokumentowałem do tej pory na pograniczu. Ale to wystarczyło, by przekonać Prokuraturę Krajową do stworzenia tego zespołu i rozpoczęcia śledztwa. (...) Moje zeznania będę uzupełniał, bo niestety, prawo na pograniczu polsko-białoruskim wciąż jest łamane" - dodał Czaban.