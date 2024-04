Zbliża się 9 maja. Jaki sukces ogłosi Putin?

Były dowódca GROM gen. Roman Polko powiedział w rozmowie z dziennikiem "Fakt", że Władimir Putin będzie dążył do sukcesu, o którym mógłby powiedzieć Rosjanom podczas przemówienia w Dniu Zwycięstwa. - Na pewno ogłosi tam jakiś "sukces", nawet jeżeli go nie będzie. Putinowi w niczym to nie przeszkadza - powiedział gen. Polko. - Putin będzie dążył do sukcesu. Widzi osłabienie morale w samej Ukrainie. Ale widzi problemy ze wsparciem dla Ukrainy - dodał