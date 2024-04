Łatuszce grożą śmiercią. "Nadal żyjesz? Nawalny ma dużo miejsca"

Wybory na Białorusi

Paweł Łatuszka wydał wspólne oświadczenie z Juryjem Hubarewiczem, liderem ruchu "O Wolność!". Wezwali oni do stworzenia przed zbliżającymi się wyborami do alternatywnego parlamentu koalicji, do której miałyby dołączyć również "inne organizacje społeczne, blogerzy, dyplomaci, prawnicy, działacze kultury i przedsiębiorcy".