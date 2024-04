Rosja naciska na Białoruś. Chcą podbić Polskę?

Podbić Polskę i Europę

Łukaszenka twierdzi, że to NATO próbuje wciągnąć Mińsk do wojny w Ukrainie. W rozmowie z dziennikarzami zapierał się, że pogłoski o tym, że Białoruś dołączy do konfliktu, bo wraz z Putinem "chcą jutro podbić Europę, a na początek Polskę i kraje bałtyckie", są "kłamstwem". - Nigdy nawet nie rozmawialiśmy na ten temat - zaznaczył białoruski dyktator, podpierając się, że Putin również miał rzekomo opowieści o chęci podbicia Polski i Europy nazwać "nonsensem".