Putin tłumaczy ataki na Ukrainę. Padły absurdalne słowa

Tymczasem Putin - wbrew faktom - oświadczył, że Kijów zaatakował pierwszy i to Rosja została zmuszona do reakcji. - Niestety w ostatnim czasie obserwowaliśmy serię ataków na nasze obiekty energetyczne i byliśmy zmuszeni do odpowiedzi - powiedział podczas spotkania na Kremlu z Alaksandrem Łukaszenką.