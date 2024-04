Wysiadł z BMW i urwał wycieraczkę w fordzie

Kierowca BMW wiedział o co chodzi

- Mężczyzna był zaskoczony tymi odwiedzinami. Doskonale jednak wiedział o co chodzi. Przyznał, że zdenerwowało go to, że ford był zaparkowany zbyt blisko jego auta, co utrudniało mu wejście do samochodu. 41-latek w swoim zachowaniu nie dostrzegł niczego nagannego, pomimo tego, że to on zaparkował swoje auto niezgodnie z przepisami, na powierzchni wyłączonej z ruchu - przekazała st. asp. Magdalena Gąsowska z KPP w Piasecznie.