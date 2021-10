W firmie i szkole zapytają o szczepienie? Niedzielski dla WP o przepisach

Część pracodawców chce prawa do sprawdzenia, który z pracowników został zaszczepiony przeciw COVID-19, aby móc właściwie organizować pracę. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział w programie "Newsroom" WP, że w jego resorcie zostały przygotowane projekty przepisów w tej sprawie. - Przedstawiliśmy je na Komitecie Stałym Rady Ministrów, gdzie było dużo uwag. W tym tych, zgłaszanych przez rektorów, aby władze uczelni też mogły sprawdzać, czy studenci są zaszczepieni. To jest szczególnie ważne w przypadku uczelni medycznych i zajęć, w których uczestniczą pacjenci - mówił Adam Niedzielski. - To jest rozwiązanie, które rezerwujemy sobie na sytuację, kiedy będziemy mieli poczucie, że jest zdecydowanie gorzej pod względem epidemicznym. Czyli to jest jeden z instrumentów - jeśli można tak powiedzieć - restrykcyjnych, których na razie nie uruchamiamy - zastrzegł minister zdrowia w rozmowie z Mateuszem Ratajczakiem. Dodał, że nie jest wykluczone, że przepisy nigdy nie zostaną wprowadzone.