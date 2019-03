W Bieszczadach zastrzelą wilka. Wchodził do wsi za dnia, ruszyło polowanie

Jest myśliwy, który podjął się zadania. Jest też oficjalne zezwolenie. Jeden wilk z grupy widywanej w bieszczadzkiej miejscowości Wołkowyje ma zostać zabity. Wójt gminy mówi, że takie działanie powinno dodać otuchy przestraszonym mieszkańcom.

- Watahy wilków wchodziły do wsi Wołkowyje w biały dzień i nikogo się nie bały. Mieszkańcy skarżą się, że wilki polują na domowe psy i zwierzęta gospodarskie. Co miałem robić jako urzędnik odpowiedzialny za bezpieczeństwo? - mówi WP Adam Piątkowski, wójt gminy Solina. To on złożył wniosek o odstrzał.