"Nie ma już dzieci". Mer Awdijiwki ogłasza sukces

Awdijiwka "stoi kością w gardle" Rosjanom od 2014 roku, ponieważ to właśnie z tego miejsca Ukraińcy mogą utrzymywać kontrolę ogniową nad okupowanym Donieckiem. - Wróg chce zdobyć Awdijiwkę, gdyż uważa, że to miasto może być naszym przyczółkiem do ofensywy na Donieck - zauważył w połowie października ukraiński ekspert ds. wojskowości, Ołeksij Hetman.