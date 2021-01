W Anglii zakażenia koronawirusem rosną lawinowo. Czy Polska jest gotowa na nową mutację wirusa?

Wielka Brytania odnotowując dziennie 50 tys. nowych przypadków COVID-19 zdecydowała się na kolejny lockdown i to pomimo tego, że to trzeci najszybciej szczepiący się kraj na świecie. Wszystkiemu winna jest nowa, bardziej zaraźliwa mutacja wirusa. Czy w Polsce jesteśmy na nią przygotowani?

To co jeszcze wczoraj istniało tylko w sferze domysłów, dziś stało się faktem. We wtorek Wielka Brytania zdecydowała się na kolejny, trzeci już lockdown. Co więcej, decyzja została podjęta w atmosferze ogólnonarodowej zgody. Za zamknięciem kraju opowiedzieli się tak rządzący torysi, jak pozostający w opozycji laburzyści. Dlaczego zdecydowano się na tak drastyczny krok?

Wszystkiemu winna jest nowa mutacja koronawirusa, która choć nie jest bardziej niebezpieczna od poprzedniej, to - przynajmniej zdaniem Brytyjczyków - jest dużo bardziej zaraźliwa. - W ciągu tygodnia liczba zarażonych w Wielkiej Brytanii wzrosła o jedną trzecią, a liczba ofiar śmiertelnych o 20 proc. - informował w swoim orędziu premier Boris Johnson. Od tygodnia na wyspach brytyjskich notuje się powyżej 50 tys. przypadków koronawirusa dziennie. To liczby, do których w Polsce nigdy się nawet nie zbliżyliśmy.

Koronawirus ma nową mutację. Czy Polacy są bezpieczni?

Reakcja państw wspólnoty europejskiej na nową mutację była błyskawiczna i jeszcze w ostatnim tygodniu grudnia wyspa została niemal odcięta od kontynentu. Zablokowano loty, tiry próbujące przejechać przez granicę, a nawet wstrzymano wysyłanie paczek. Mimo tego, lekarze nie mają wątpliwości. Nowa mutacja zjawi się w Polsce prędzej czy później. Pytanie, czy wówczas będziemy na nią gotowi?

Eksperci, z którymi rozmawialiśmy twierdzą, że tak. Będący wirusologiem prof. Włodzimierz Gut mówi wprost: - Niech Brytyjczycy zaczną się pilnować, a nie zwalają wszystko na mutację!

- Czy mutacja zmieniła kliniczny przebieg choroby? Nie. Czy zmienił się receptor wirusowy? Nie. Do organizmu wirus dostaje się tą samą drogą co wcześniej. Doniesienia medialne o zagrożeniu wywoływanym przez nową mutację mogą co najwyżej torpedować akcje szczepień, bo pewnie znajdzie się ktoś kto powie, że nie ma co się szczepić, skoro wirus może mutować. Tymczasem wywołuje on tą samą chorobę - tłumaczy lekarz.

Uspokajający ton przybiera także lekarz i poseł Porozumienia Andrzej Sośnierz, znany z licznych krytycznych wypowiedzi wobec działań Ministerstwa Zdrowia. - Z tego co wiem, to ta nowa mutacja w Europie już jest, a skoro jest, to panoszy się po swojemu. Proszę pamiętać, że koronawirusa przeszło już kilka milionów Polaków. Może pięć milionów, a może siedem. Niestety, nie wiemy dokładnie, bo nie robiliśmy wystarczająco dużej ilości testów. To są już osoby odporne - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską polityk.

- Do tego należy dodać, że przebieg choroby wywołanej przez nową mutację wygląda dokładnie tak samo jak wcześniej. Dlatego należy stosować te same leki i te same metody zapobiegania. W Polsce powstało ostatnio wiele szpitali tymczasowych, które w dużej mierze stoją puste. Z mojej perspektywy - późno, bo późno - ale jesteśmy przygotowani na ewentualne pogorszenie sytuacji - dodaje Sośnierz.

Gotowość do przyjęcia nowych pacjentów zgłasza m.in. Szpital Narodowy, który był krytykowany za dużą ilość wolnych łóżek, w czasie gdy inne jednostki szpitalne były przepełnione. Dyrektor obiektu dr Artur Zaczyński mówi, że obiekt w każdym momencie może zwiększyć swoje "moce przerobowe". - Jesteśmy w stanie w ciągu 48 godzin uruchomić 300 nowych łóżek, a potem sukcesywnie kolejne 500 - słyszymy. Zaczyński dodaje jednak, że i bez mutacji każdy musi brać odpowiedzialność za siebie i przestrzegać norm sanitarnych. - Mamy okres ferii zimowych, w Warszawie dochodzi do stosunkowo małej ilości zachorowań, ale zarazić można się też wszędzie indziej - poucza lekarz.

