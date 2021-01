Koronawirus w Polsce. Wyrok WSA: lockdown narusza konstytucję

Sprawa dotyczyła zakładu fryzjerskiego. Podczas lockdownu ta działalność usługowa została zakazana pod karą grzywny. Mimo to jeden z fryzjerów nie zastosował się do zaleceń rządowych i został nakryty przez policję na tym, jak strzyże na fotelu klienta. Mężczyzna tłumaczył, że nie pobrał opłaty za usługę, ponieważ był to jego przyjaciel.