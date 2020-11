WHO: Ostrzega przed trzecią falą epidemii koronawirusa.

Cała Europa zmaga się obecnie ze wzrostem liczby nowych zakażeń koronawirusem. Problemy są nie tylko w Polsce, ale też w Czechach, Francji, we Włoszech i w Niemczech. Przedstawiciel WHO wskazał, że decyzje niektórych rządów mogą być ryzykowne. Zdaniem Davida Nabarro z WHO, Europa nie przygotowała się należycie do drugiej fali epidemii koronawirusa.