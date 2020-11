Koronawirus. Japonia. Rośnie liczba zakażonych. Eksperci: to już trzecia fala epidemii

Mimo wzrostu liczby wykrywanych zakażeń premier Japonii Yoshihide Suga powiedział w piątek w parlamencie, że rząd nie wstrzymuje kampanii promującej krajową turystykę "Go To Travel". Zaznaczył, że decyzja została podjęta po konsultacji z ekspertami.

Dzień wcześniej Suga oświadczył, że Japonia jest w stanie "maksymalnego alertu” i zaapelował do mieszkańców, by robili, co w ich mocy, by uniknąć dalszych zakażeń.