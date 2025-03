W 30 dni od zera do żołnierza. B. żołnierz GROM o selekcji

Dzisiaj żołnierz walczy z dronem, a nie z karabinem - ocenił w programie “Newsroom” Paweł "Naval" Mateńczuk, doradca szefa MON i weteran JW GROM. Odpowiadając na pytanie, czy da się wyszklić kogoś na żołnierza od zera w ciągu 30 dni, były wojskowy podkreślił, że “selekcja trwa do końca i szkolimy się przez całą naszą służbę”. Jego zdaniem, tak to też wygląda w każdym zawodzie. "Naval" porównał przy tym służbę do pracy mechanika samochodowego. - Dokładnie ta sama filozofia jest wojsku. Uczymy minimalnych rzeczy, a później rozwijamy - wyjaśnił. - Trzeba umieć strzelać z karabinu, trzeba się obsługiwać bronią, ale to nie znaczy, że ten, kto ma karabin w ręce, kiedykolwiek go użyje - zaznaczył, wskazując na Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Gość Pawła Pawłowskiego ocenił, że rezerwa jest po to, aby wspierać zawodowych żołnierzy.