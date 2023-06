Vytautas Landsbergis: "Rosja to rak. Putin może zniszczyć świat"

- Świat musi zostać wyleczony z Rosji. Jeśli zdoła to zrobić, przetrwamy. Jeśli to się nie uda, Putin może doprowadzić do zniszczenia świata - ostrzega Vytautas Landsbergis, pierwszy prezydent postradzieckiej Litwy. Słowa te padły podczas przemowy dyplomaty w litewskim parlamencie.