Victor Orban: "Trzeba było zatrzymać Brytyjczyków, a migrantów nie wpuszczać"

- Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej to prawdziwa Czarna Niedziela i smutny dzień dla Unii Europejskiej - ubolewał premier Węgier Viktor Orban w wywiadzie dla węgierskiej telewizji M1.

- Nie mamy innego wyboru, niż przyjąć do wiadomości tę decyzję - stwierdził Orban. - Nie ma w tym żadnej przesady, że to smutna niedziela. Choćby nie wiadomo jak dobrze zorganizować rozwód, pozostanie on rozwodem - dodał.

Odpowiedzialnością za brexit obciążył przywódców Unii. - Nie można postępować z drugą co do wielkości gospodarką Europy tak, że nawet jeśli otwarcie czegoś nie chce, my ją do tego zmuszamy. A tak się stało - powiedział. - Wpuściliśmy migrantów, a Brytyjczyków nie udało nam się utrzymać. Trzeba było zrobić odwrotnie - zatrzymać Brytyjczyków, a migrantów nie wpuszczać. Gdyby kraje zachodnioeuropejskie nie wpuściły migrantów, Brytyjczycy mogliby zostać w Unii - stwierdził.