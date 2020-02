WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze newsroom + 2 patryk jakivera jourova oprac. Anna Kozińska 09-02-2020 (18:50) Vera Jourova napisała o "zniszczeniu". Patryk Jaki odpowiedział Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova w mocnych słowach oceniła reformę wymiaru sprawiedliwości w Polsce, nazwała ją "zniszczeniem".... Rozwiń Polska reforma To nie jest już żad … Rozwiń Transkrypcja: Polska reforma To nie jest już żadna Czarny mops Lecz bombowy nalot dywan To już nie w reforma to jest zagłada Dlatego zastrzegamy sobie Prawny może Szczegółowo Analizujemy ten Ustawę No bo ostro powiedziała jej też się nie boi Nie dlatego że ja z tą panią Mam dużo doświadczenia bo na co Pracuje w parlamencie I mówiąc delikatnie Najbardziej A w tej sprawie się kompromituje dlatego że sama pochodzi z I główny problem związany z tą reformą polega na tym że Polsce zarzuca się że Polska ma upolityczniony wybór Tylko problem polega na tym że w Czechach Których pochodzi Pani Dario Politycy w Wyznacza A u nas jednak sędziów wybiera Rada w której większość stanowią dalej Panie Ministrze ale No Jest to ważna osoba Struktura Uniejów Tak może mieć ważny głos Przy takich groźbach A może zabierzemy Polsce pieniądz Taką drogą szła z tak donory formosa To was też nie przeraża będzie się Biło reformy są W Parlamencie Europejskim Myślę że będę się bił bo to jest prawo Polski zresztą Bardzo mało się mówi o tym że po uchwaleniu tak zwanego traktatu lizbońskiego w większości pa Szczególnie duży Odbyła się już Dyskusja na temat tego jaki jest tedy Sachs Prawa unijnego jakie kompetencje wyłączne zostały oddane Unii Zostają w państwach członkowskich I trybunały w największych państwach rzeka Że Organizacja sądownictwa pozostaje wyłączną kompetencją państwa członkowskie Dlaczego Polska miało być traktowana inaczej Traktaty są dla wszystkich równe to jest lutego sporu Czy Polska Pod państwem w Unii Europejskiej Czy mam iść tak samo traktowana jak inne państwa dlatego ciasto tylko powiedzieć jedno zdanie że jak można wrzucać upolitycznienia Sędziów W Czechach czy w Niemczech Vplus wybierają sędziów i mówi się że tam nie jest upolitycznione a u nas sędziowie wybierają sędziów i mówi się że to jest ukryty Nocka Panie Ministrze Stop taki telefon Bo jak nie to będziemy od was kasować Co dzień 2000000 € to co Ja nie wierzę w to ja nie wierzę w to że tak się stanie dlatego że byłoby do połamanie wszelkich traktatów jaw Na konwencji przypominał m jeżeli kogoś z państwa by to interesowało to na moim Facebooku Pełną uzasadnienie bo wiem że miałem czasu ale przypomnij Jakie kompetencje Przekazaliśmy Unii Silnik nie ma Nie wierzę Panno ale Załóżmy że tak się stało Szanuj Pewnie płacimy pewnie sobie koniec jak będziesz zastanawiała jeżeli by to jeżeli by to jeżeli by to zależało ode mnie Ja Powiedziałbym tak jak Hiszpanie powiedziała