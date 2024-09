Utknęła między rogatkami. Nie wiedziała, co robić. Groźny moment na przejeździe

Nieuwaga na przejeździe kolejowym mogła doprowadzić do tragedii. Przekonała się o tym 73-latka, która utknęła między rogatkami na własne życzenie. Do zdarzenia doszło w Gogolinie w Opolskiem w sierpniu, ale policja dopiero teraz udostępniła nagranie z przejazdu ku przestrodze. Na materiale z kamer monitoringu widać, że na sygnalizatorach pali się czerwone światło, a mimo to 73-latka wjeżdża na tory. Po chwili opadają rogatki, a jedna z nich zahacza o dach pojazdu. W tym momencie seniorka nie wiedziała, co robić i stanęła w miejscu. Na szczęście nie doszło do zderzenia z pociągiem, jednak kobieta została ukarana wysokim mandatem. "Publikujemy nagranie z przejazdu kolejowego w powiecie krapkowickim. Doszło tam do wyjątkowo niebezpiecznego zdarzenia. 73-letnia kierująca volkswagenem wjechała pod rogatkę, gdy już od pewnego czasu nadawany był czerwony sygnał zakazujący tego typu manewrów. Na szczęście pojazd nie zatrzymał się bezpośrednio na torach i nie doszło do tragedii. Ruch kolejowy w porę wstrzymano. Kobieta została ukarana mandatem w wysokości 2000 zł oraz 15 pkt karnymi" - wyjaśniła policja.