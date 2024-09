Utknął z psem na ocenie podczas sztormu. Moment akcji ratunkowej

Jeden z mieszkańców Florydy może mówić o wielkim szczęściu. Agencja AP udostępniła nagranie z akcji ratunkowej Straży Przybrzeżnej USA. Funkcjonariusze w niedzielę ruszyli na ratunek mężczyźnie, którego żaglówka zaczęła nabierać wody, gdy próbował on wrócić do wyspy Sanibel w trakcie sztormu spowodowanego huraganem Helene. Co więcej, na pokładzie znajdował się również pies. Na nagraniu z perspektywy ratownika widać moment, w którym podpływa on do łodzi, a następnie przejmuje psa i kładzie go na wodzie, a zaraz potem dołącza do nich mężczyzna. Zwierzę zachowało niebywały spokój podczas tej trudnej akcji. Poszkodowanych wciągnięto do śmigłowca w czasie, gdy żaglówka zaczęła tonąć. Zachowanie Amerykanina nie było odpowiedzialne i mogło zakończyć się tragicznie. We Florydę uderzył ostatnio huragan Helene. W krytycznym momencie maksymalna prędkość wiatru wynosiła ok. 225 km/h, co uczyniło go jednym z najsilniejszych huraganów, jakie kiedykolwiek dotknęły ten obszar. Zjawisku towarzyszyły ogromne fale sztormowe, które momentami osiągały wysokość do sześciu metrów.