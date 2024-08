Utknął na przejeździe kolejowym we Wronkach. Nie wiedział, co zrobić

Kuriozalne zachowanie jednego z kierowców nagrane. We Wronkach w Wielkopolsce jedna z osobówek utknęła między rogatkami, a świadek całego zdarzenia nagrał je telefonem i opublikował w sieci. Dzięki uprzejmości portalu mojewronki.pl udostępniamy wideo ku przestrodze. Na materiale widać, jak pojazd marki toyota lekceważy czerwone światło i wjeżdża na tory. Wówczas dochodzi do zamknięcia się rogatek, co skutkuje utknięciem pojazdu na przejeździe kolejowym. Kierowca próbował jeszcze manewrować autem, ustawiając się równolegle do torów. W pewnym momencie wszyscy pasażerowie opuszczają osobówkę i odchodzą na bezpieczną odległość. Kierujący zapewne liczył, że uda się mu przejechać na drugą stronę, czym oszczędzi czas, który poświęciłby na oczekiwanie, aż rogatki się podniosą. Wszystko skończyło się szczęśliwie, ale kierowca wkrótce zostanie ukarany wysokim mandatem. Policjanci przypominają, co zrobić w takiej sytuacji. W przypadku, gdy nasze auto utknie pomiędzy rogatkami, należy je wyłamać. Jak dodają funkcjonariusze, nie są to solidne zapory i samochód bez problemów sobie z nimi poradzi.