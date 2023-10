Utknął między rogatkami. Opublikowano nagranie z momentu uderzenia

Kierowca auta dostawczego wykonał niebezpieczny manewr w trakcie zamykania się rogatek. Kamery monitoringu przejazdu kolejowego w Piastowie w woj. mazowieckim uchwyciły moment groźnego zderzenia pojazdu z pociągiem. PKP udostępniło nagranie z głośnego wypadku sprzed kilku dni. Widać na nim, że niewiele brakowało, by doszło do tragedii. Kierowca białego dostawczaka zlekceważył sygnały świetlne i wjechał na przejazd. Po chwili rogatki zamknęły się, przez co pojazd utknął na samym środku torów. Mężczyzna próbował jeszcze manewrować, ale pociąg i tak uderzył w tył naczepy, przesuwając pojazd kilka metrów dalej. Na całe szczęście maszynista zwolnił, co pozwoliło uniknąć tragedii. Statystyki wskazują, że aż 99 proc. wszystkich wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych ma miejsce z powodu lekceważenia sygnalizacji, zasad ruchu drogowego i bezpieczeństwa przez kierowców. Przyczyniają się do tego różne czynniki, takie jak pośpiech, nieuwaga i brawura, które zbyt często skłaniają kierowców do nierozważnych zachowań. Jednocześnie przekroczenie przejazdu kolejowego przy czerwonym świetle emitowanym przez sygnalizator lub zatrzymanie się na przejeździe i spowodowanie wypadku może skutkować nałożeniem mandatu w wysokości nawet 2 tys. zł.