Ustawione pytania do Tuska i Trzaskowskiego? Jest odpowiedź na zarzuty

W Olsztynie trwa Campus Polska Przyszłości zorganizowany przez ruch prezydenta Warszawy. Jednym z pierwszych punktów programu była wspólna debata Rafała Trzaskowskiego i Donalda Tuska, podczas której politycy odpowiadali na pytania publiczności. W sieci pojawiły się sugestie, że były one ustawione, a liderzy PO znali wcześniej tematy, które będą poruszane. - Tu pytania są otwarte. Pytaliśmy się wcześniej młodych ludzi, jakie pytania chcą mniej więcej zadawać, po to, by zorientować się, jaki będzie ton, ale większość tych pytań to były takie, które nas absolutnie zaskoczyły - twierdzi Rafał Trzaskowski. Zarzuty odpiera również Aleksandra Gajewska. Więcej w materiale wideo.