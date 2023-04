"Ustawiczne nękanie". Gen. Pacek o piątkowych atakach na Ukrainę

- Wojna to ślepa uliczka i wie o tym nie tylko przywódca Chin, ale też sam Putin, choć on niespecjalnie może się z niej wycofać - mówił na antenie Wirtualnej Polski generał profesor Bogusław Pacek. Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego odniósł się także do piątkowych ataków Rosjan na Ukrainę. Ekspert był gościem Mateusza Ratajczaka w programie "Newsroom". - Te ataki to "ustawiczne nękanie" i ostatnie uderzenia nie różnią się niczym od tego, co działo się wcześniej - przyznał generał. Na pytanie o koszty i straty, które notuje Władimir Putin, ekspert stwierdził, że rosyjski przywódca "wcale się nimi nie przejmuje". - Rok 2022 i sankcje nałożone na Rosję nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Putin wcale nie przejmuje się kosztami. Ubiegły rok przyniósł Rosji więcej dochodów z tytułu takich surowców jak ropa czy gaz niż okres przed rozpoczęciem inwazji. Ekonomiści sugerują, że dopiero w 2024 może w Rosji nastąpić gospodarcze tąpnięcie. W tej chwili ten kraj działa normalnie - ocenił Bogusław Pacek.