Ustawa o Sądzie Najwyższym. "Było zaskoczenie pana prezydenta"

Po uwagach prezydenta Andrzeja Dudy rządzący odraczają prace nad projektem zmian w Sądzie Najwyższym, który ma doprowadzić do wypłacenia Polsce pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Prezydent Duda oznajmił, że projekt nie był z nim konsultowany. Mateusz Ratajczak w programie "Newsroom WP" pytał o to Pawła Szrota, szefa gabinetu prezydenta Dudy. - Było zaskoczenie pana prezydenta, a nie należy zaskakiwać go projektami dot. jego prerogatyw - powiedział Paweł Szrot. - Strona rządowa po oświadczeniu pana prezydenta zapowiedziała konsultacje. Projekt ma wrócić - dodał. Szymon Hołownia sugerował, że weto dla ustawy "lex Czarnek 2" było zemstą za nieuwzględnienie prezydenta w procesie prac nad ustawą dot. Sądu Najwyższego. - Pan przewodniczący Hołownia nie powinien poświęcać się spekulacjom, które do niczego nie prowadzą. Pan prezydent do obu spraw podchodzi niezależnie. Bardzo szybko sporządzono tej projekt i bardzo szybko go złożono. Ośrodek pana prezydenta nie miał żadnego udziału w ostatecznym kształcie projektu - mówił Paweł Szrot. Uwagi do projektu zgłaszała również była premier Beata Szydło. Czy będzie kandydować na prezydenta po zakończeniu urzędu przez Andrzeja Dudę? - Pani premier Beata Szydło była szefową jego pierwszej kampanii. Jestem jej bliskim współpracownikiem i nigdy nie powiem złego słowa o pani Beaty Szydło i jej opinia jest dla mnie bardzo ważna i również dla pana prezydenta. Rzadko się posuwam do takich spekulacji. Mogę powiedzieć, że to jeden z najlepszych polityków, z którymi miałem zaszczyt współpracować i jest to osoba bardzo zasłużona dla naszej ojczyzny - ocenił szef gabinetu prezydenta RP.