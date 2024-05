"Ustawa o miłości" blokowana przez PSL? "To mnie wkurza"

Wiceministra kultury, liderka listy Lewicy w wyborach do PE Joanna Scheuring-Wielgus mówiła w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, że "wkurza" ją postawa Polski 2050 i PSL-u w kwestii dwóch ważnych dla Lewicy postulatów: liberalizacji prawa aborcyjnego i wprowadzenia związków partnerskich. - W przypadku aborcji Hołownia mówił, że nie będzie zamrażał projektów. Zamroził te projekty na kilka miesięcy. Przecież mogliśmy debatować o aborcji już w styczniu czy w lutym. Druga rzecz to kwestia związków partnerskich. Wiem że hamulcowym jest Kosiniak-Kamysz i jego ugrupowanie, czyli PSL. Ale wiem też, że ta ustawa powstanie - podkreśliła Scheuring-Wielgus. Według niej, projekt ustawy legalizujący związki partnerski powinien wypłynąć z rządu. - My, jako Lewica, moglibyśmy "wsadzić" go jako poselski, ale po co? Chodzi o to, aby symbolicznie "ustawa o miłości", bo to jest "ustawa o miłości", była ustawą rządową. Liczę na to, że prędzej uda się ustawa o związkach partnerskich niż kwestia liberalizacji prawa aborcyjnego - powiedziała posłanka. Patryk Michalski pytał czy w czerwcu, który wśród społeczności osób LGBT jest świętowany jako "miesiąc dumy", przed którymś z ministerstw pojawi się tęczowa flaga. - Marzyłam kiedyś o takiej sytuacji, by na gmachu Sejmu, obok biało czerwonej flagi, w "miesiącu dumy" została wywieszona tęczowa flaga. Nie wiem czy marszałek Hołownia ma tyle odwagi, by coś takiego zrobić - powiedziała wiceministra kultury. Na uwagę, że tęczowa flaga mogłaby pojawić się w czerwcu przed gmachem jej resortu, Scheuring-Wielgus odparła, że "to jest dobry pomysł”.

