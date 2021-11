USA zapowiadają. "W razie potrzeby nie zawahamy się zareagować"

"Jesteśmy bardzo zaniepokojeni sytuacją na granicy. Wielokrotnie apelowaliśmy do Łukaszenki" - powiedziała Robin Dunnigan z Departamentu Stanu USA. Wyraziła też obawę w związku z gromadzeniem się wojsk rosyjskich. Dodała, że USA obserwuje to, co się dzieje i w razie potrzeby nie zawaha się zareagować.