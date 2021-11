Rosja zaatakuje Ukrainę? Szef Pentagonu zabrał głos

Lloyd Austin, szef Pentagonu zaapelował do Moskwy o "większą transparentność". Wezwał Rosję do dotrzymywania postanowień Mińskich, a także zapewnił, że Ameryka podtrzymuje swoje zobowiązania co do suwerenności Ukrainy. Na konferencji zaznaczył, że Pentagon jest w stałym kontakcie z generałem Todem Woltersem, który kieruje Europejskim Dowództwem, dodał też, że nie wie co planuje Putin, ale "te ruchy przykuły naszą pełną uwagę".