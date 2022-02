USA wysyła dodatkowe wojska do Polski. "To wyraźny sygnał polityczny"

Administracja prezydenta Joe Bidena zdecydowała o wysłaniu dodatkowych 3000 żołnierzy do Polski. Decyzja została podjęta w związku z możliwym atakiem rosyjskich wojsk na Ukrainę. Amerykański ruch skomentował w programie "Newsroom" WP generał Skrzypczak. - Ten komponent, który wyląduje w Polsce nie jest znaczący. On, w przypadku wojny, wniósłby niewiele swoim potencjałem bojowym. Natomiast jest to wyraźny sygnał polityczny. Jest wola amerykanów, jest wola NATO, by nie dopuścić do eskalacji tego konfliktu na rejon Europy wschodniej - powiedział gen. Skrzypczak.