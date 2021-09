USA. Tornada i powodzie na wschodnim wybrzeżu. Liczba ofiar rośnie

Agencja Associated Press podała, że najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano na obszarze od Maryland do Connecticut. "W regionie, który został ostrzeżony przed potencjalnie śmiercionośną powodzią, ale nie przygotował się na taki cios, zginęło w środę w nocy i w czwartek rano co najmniej 46 osób" - donosi AP.