USA. Huragan Ida zbiera śmiertelne żniwo na wschodnim wybrzeżu

Gubernator Nowego Jorku Kathy Hochul w oświadczeniu apelowała, by osoby dojeżdżające do pracy pozostały w domach. Poprosiła o cierpliwość w oczekiwaniu na przywrócenie sprawności komunikacyjnej w mieście i okolicach. - Czeka nas wielkie sprzątanie. Sprawdźcie czy wszystko w porządku u sąsiadów, zadzwońcie do wszystkich, upewnijcie się, że nic im nie jest, bo ludzie są oszołomieni tym, co się stało ostatniej nocy - powiedziała Hochul.