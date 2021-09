Naukowcy z USA ostrzegają. Huragan Ida to tylko początek zmian

- Ciepłe temperatury oceanu są paliwem dla dużych burz tropikalnych. W przypadku Idy zaobserwowano jej gwałtowną intensyfikację do huraganu kategorii 4. i jest to klasyczny sygnał zmian klimatycznych - mówi w rozmowie z "The Hill" dziekan University of Michigan's School for Environment and Sustainability, klimatolog Jonathan Overpeck.