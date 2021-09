Huragan Ida uderzył w USA. Ulewy w Nowym Jorku, tornada w New Jersey

"Burzliwa pogoda przesunęła się w środę na północny wschód i spowodowała szereg ostrzeżeń przed tornadami w niektórych częściach Pensylwanii, New Jersey i Delaware, w tym w Filadelfii, po tym jak Krajowa Służba Meteorologiczna poinformowała, że "duże i bardzo niebezpieczne" tornado zaobserwowano na południe od miasta w pobliżu pobliskiego Gloucester City, leżącego w New Jersey" – podał wieczorem "New York Times".