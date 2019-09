USA. Tomasz Siemoniak: decyzja Pentagonu pokazuje, jakie są priorytety

- Obecna ekipa nie ma zdolności do dyskutowania i przeciwstaiwania się Amerykanom - stwierdza w rozmowie z WP Tomasz Siemoniak. Były minister obrony narodowej tłumaczy także możliwe powody, dlaczego Pentagon zdecydował się zamrozić wojskowe inwestycje w Polsce.

- To są złe wiadomości. Osobiście uważam, że to właśnie infrastruktura i magazyny (trwały element amerykańskiej obecności) jest znacznie bardziej cenny niż oczywiście bardzo potrzebna obecność amerykańskich żołnierzy. Żołnierze zawsze łatwo mogą być przerzuceni do Polski, ale mamy zupełnie inną sytuację gdy mamy gotową infrastrukturę - przyznaje w rozmowie z WP Tomasz Siemoniak.

Poseł Platformy Obywatelskiej próbuje także wyjaśnić ruch ze strony Amerykanów. - Jeżeli zostało przesądzone, że to budżet Pentagonu ma finansować budowę muru, to "obcina się" rzeczy, które są najmniej ważne. Każdy by się tak zachował. Jak w domu potrzeba nowej lodówki, to nie kupuje się nowego dywanu - stwierdza Tomasz Siemoniak. - To niedobra pointa do ostatnich triumfalistycznych komunikatów o świetnej współpracy wojskowej - przyznaje.