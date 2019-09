USA. Pentagon zamraża inwestycje w Polsce za ok. 100 mln dol. Brakuje im na obietnice Donalda Trumpa

Pentagon podał listę inwestycji, które zostaną wstrzymane. Wśród nich jest pięć projektów z Polski, które były zaplanowane na przyszły rok. Pieniądze zostaną przeznaczone na sfinansowanie budowy muru na granicy USA i Meksyku.

Cztery inwestycje miały powstać bez wskazywania konkretnego miejsca. To projekty infrastrukturalne m.in. budowa torów kolejowych i stacji, składów amunicji czy koszar. Miały zostać zrealizowane od kwietnia do września 2020 r. Piąta inwestycja to infrastruktura do przechowywania paliwa na lotnisku w Powidzu, która miała powstać do listopada 2020 r. Jej wartość to 21 mln dolarów.