USA. Szokujące odkrycie. Ludzkie serce w stosie soli

W Tennessee podczas prac robotników z zakładu Departamentu Transportu doszło do szokującego odkrycia. W stosie soli drogowej odnaleziono serce człowieka. Służby wszczęły śledztwo, by ustalić jego pochodzenie. - Muszę powiedzieć, że jest to prawdopodobnie w pierwszej piątce najdziwniejszych rzeczy, które kiedykolwiek widziałem - skomentował szeryf hrabstwa Humphreys.