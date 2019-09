USA. Przewrócił się statek transportujący 4 tysiące samochodów. Trwają poszukiwania członków załogi

Południowokoreański samochodowiec Golden Ray przewrócił się u wybrzeży amerykańskiego stanu Georgia. Dotychczas odnaleziono 20 z 24 członków załogi.

Do tej pory udało się uratować większość z członków załogi. Wśród nich jest 13 obywateli Filipin, 6 Korei Południowej oraz jeden Amerykanin. Wciąż trwają poszukiwania pozostałych 4 marynarzy. Wszyscy to Koreańczycy, którzy w momencie wybuchu pożaru znajdowali się w maszynowni, do której dotarcie jest w tej chwili bardzo niebezpieczne.